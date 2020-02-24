ingtrans написав:

clientage написав: Тася? Ничосибе Тася? Ничосибе

Я же говорю, отшили на дальних подступах. Только ввели анкетные данные и тут же через 5 минут сообщили, что лимит 0. Потом в УБКИ смотрел - запроса не было. Он Идеи был запрос, от Форварда был, а от ТАС не было.