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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1755175617571758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:55

  Фантом написав:
  ingtrans написав:
  Фантом написав:Банки в основном интересует отсутствие просроченных платежей, коих в моём случае нет ни одного. Однако рейтинг низкий. Это да.

В моем случае просроченных платежей отродясь не было и рейтинг неплохой, но на О.Карту лимита не дали.

Зачем Вам та О.Карта? Там судя по всему, программа криво работает и отсеивает потенциальных клиентов некорректно. Попробуйте оформить Кредитна картка Card Blanche Online https://ideabank.ua/uk/card-credit без страховки. И кешбэк выше, и шансов больше на получение лимита.

кешбек такой же
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:58

Re: Идея Банк

  Фантом написав:Зачем Вам та О.Карта? Там судя по всему, программа скорит и криво работает, отсеивая потенциальных клиентов. Попробуйте оформить Кредитна картка Card Blanche Online https://ideabank.ua/uk/card-credit без страховки. И кешбэк выше, и шансов больше на получение лимита, т.к. тут живое человеческое общение.

Где-то тут страниц 10 назад описывали, чем О.Карта лучше Card Blanche Online. Правда, О.Карта мне и на самом деле не очень нужна, но Card Blanche Online нужна еще меньше.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:03

  Hack-Stock написав:кешбек такой же

Сори, значит ошибся. Но, факт в том, что программа не даёт запрос в УБКИ и отказывает в лимите. Плюс куча проблем в самом приложении.
Я бы, таки заказал КБО.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:06

Re: Идея Банк

  Фантом написав:Но, факт в том, что программа не даёт запрос в УБКИ и отказывает в лимите. Плюс куча проблем в самом приложении.

Почему это не дает? Дает. В моем случае запрос в УБКИ был, но лимит все равно 0.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:13

  Фантом написав:
  ingtrans написав:
  Фантом написав:Банки в основном интересует отсутствие просроченных платежей, коих в моём случае нет ни одного. Однако рейтинг низкий. Это да.

В моем случае просроченных платежей отродясь не было и рейтинг неплохой, но на О.Карту лимита не дали.

Зачем Вам та О.Карта? Там судя по всему, программа скорит и криво работает, отсеивая потенциальных клиентов. Попробуйте оформить Кредитна картка Card Blanche Online https://ideabank.ua/uk/card-credit без страховки. И кешбэк выше, и шансов больше на получение лимита, т.к. тут живое человеческое общение.

Так тут увесь час лякають, що битій свиноті не дають Онлайн, бо забагато кредиток, особливо без страховки. Уся надія була на цього котоклона, але тепер виглядає так, що це не о-банк, а 0-банка.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:14

  ingtrans написав:
  Фантом написав:Но, факт в том, что программа не даёт запрос в УБКИ и отказывает в лимите. Плюс куча проблем в самом приложении.

Почему это не дает? Дает. В моем случае запрос в УБКИ был, но лимит все равно 0.


Просто, тут куча всего. ТАСя, Идея...
  ingtrans написав:
  clientage написав:Тася? Ничосибе

Я же говорю, отшили на дальних подступах. Только ввели анкетные данные и тут же через 5 минут сообщили, что лимит 0. Потом в УБКИ смотрел - запроса не было. Он Идеи был запрос, от Форварда был, а от ТАС не было.

Запутали совсем. 8)
Сваливаю из ветки, а то насоветую сейчас... :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:45

  Фантом написав:
  Hack-Stock написав:кешбек такой же

Сори, значит ошибся. Но, факт в том, что программа не даёт запрос в УБКИ и отказывает в лимите. Плюс куча проблем в самом приложении.
Я бы, таки заказал КБО.

так может это разводняк такой, типа за кредитные выше кешбек, но мы их вам - не дадим. :mrgreen:
и получается что на выхлопе вместо 5% за кредитные - получается 2% за свои.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:17

  Фантом написав:
  ingtrans написав:
  Фантом написав:Банки в основном интересует отсутствие просроченных платежей, коих в моём случае нет ни одного. Однако рейтинг низкий. Это да.

В моем случае просроченных платежей отродясь не было и рейтинг неплохой, но на О.Карту лимита не дали.

Зачем Вам та О.Карта? Там судя по всему, программа скорит и криво работает, отсеивая потенциальных клиентов. Попробуйте оформить Кредитна картка Card Blanche Online https://ideabank.ua/uk/card-credit без страховки. И кешбэк выше, и шансов больше на получение лимита, т.к. тут живое человеческое общение.

А что его пробовать? Я вон оформил! Правда, нелегкое это было дело ((

СМС-ки, кстати, так и не приходят по покупкам, что я только не делал.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 08:53

  ingtrans написав:
  Фантом написав:Зачем Вам та О.Карта? Там судя по всему, программа скорит и криво работает, отсеивая потенциальных клиентов. Попробуйте оформить Кредитна картка Card Blanche Online https://ideabank.ua/uk/card-credit без страховки. И кешбэк выше, и шансов больше на получение лимита, т.к. тут живое человеческое общение.

Где-то тут страниц 10 назад описывали, чем О.Карта лучше Card Blanche Online. Правда, О.Карта мне и на самом деле не очень нужна, но Card Blanche Online нужна еще меньше.

С О-карты вывод своих через приложуху без комиссии. С Картбланшей 1%
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:46

  Искатель написав:А что его пробовать? Я вон оформил! Правда, нелегкое это было дело ((

СМС-ки, кстати, так и не приходят по покупкам, что я только не делал.

Чисто заради експерименту відключав і підключав знову. Однак відключення пройшло із апки, а от зворотнє підключення зробили через листа до підтримки. До речі, тричі писав листа і тричі проблеми вірішували. З одного боку, це показує, що апка - той ще "продукт", а з іншого - дуже багато чого можуть зробити руками і йдуть на зустріч.
Взагалі до зручного звикаєш швидко і щоб там не котили на Моню, але апка в них вилизана по основним моментам дуже і дуже. Ця ж начебто і працює, але "юзабіліті" у неї як з радянського магазину....
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