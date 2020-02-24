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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:48
Re: Идея Банк
Card Blanche Online ОККО Пей і Додаток Сільпо вважає "онлайном" чи "АЗС" і "Супермаркетом"?
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:52
Re: Идея Банк
А кто-нибудь платил в общественном транспорте через Приват24 с привязанной там КБ-онлайн? Кишмиш Идея дает за такое?
КОКО-кард от Форварда: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:23
И то и другое - оплата он-лайн на азс и в супермаркете
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