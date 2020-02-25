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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1756175717581759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:48

Re: Идея Банк

Card Blanche Online ОККО Пей і Додаток Сільпо вважає "онлайном" чи "АЗС" і "Супермаркетом"?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:52

Re: Идея Банк

А кто-нибудь платил в общественном транспорте через Приват24 с привязанной там КБ-онлайн? Кишмиш Идея дает за такое?
КОКО-кард от Форварда: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:23

  Кочевник написав:Card Blanche Online ОККО Пей і Додаток Сільпо вважає "онлайном" чи "АЗС" і "Супермаркетом"?

И то и другое - оплата он-лайн на азс и в супермаркете
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:47

  Stringer написав:
  Кочевник написав:Card Blanche Online ОККО Пей і Додаток Сільпо вважає "онлайном" чи "АЗС" і "Супермаркетом"?

И то и другое - оплата он-лайн на азс и в супермаркете

Кешбек буде 5% чи 0,5%?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:03

  Кочевник написав:
  Stringer написав:
  Кочевник написав:Card Blanche Online ОККО Пей і Додаток Сільпо вважає "онлайном" чи "АЗС" і "Супермаркетом"?

И то и другое - оплата он-лайн на азс и в супермаркете

Кешбек буде 5% чи 0,5%?

5% если за кредитные
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:42

Re: Идея Банк

Оформлення карти Card Blanche Online тільки через інтернет форму?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:31

Zochan
Да.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 07:36

  mikos написав:)) а у меня О.банк так и не завелся. Карту привезли, а приложение не работает (Андроид 9). В ТГ оставил заявку, новостей нет ))

У меня тоже приложение О банк не заводится, iphone, карту получил, активировал, а в приложении карта не подвзялась, два дня как заявку в тех службу смотрят((. Лимит просил 10к запрос в убки был и дали 10к)
VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:47

Акція! Ідея Банк запрошує держателів кредитних карток Card Blanche White приєднатися до акції «Безкоштовне зняття готівки з кредитки»
Кто-то получил приглашение по этой акции ?
mustbe
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