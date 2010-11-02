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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:48
Card Blanche Online ОККО Пей і Додаток Сільпо вважає "онлайном" чи "АЗС" і "Супермаркетом"?
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Кочевник
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Додано: Вів 25 лют, 2020 13:52
А кто-нибудь платил в общественном транспорте через Приват24 с привязанной там КБ-онлайн? Кишмиш Идея дает за такое?
КОКО-кард от Форварда: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:23
Кочевник написав:
Card Blanche Online ОККО Пей і Додаток Сільпо вважає "онлайном" чи "АЗС" і "Супермаркетом"?
И то и другое - оплата он-лайн на азс и в супермаркете
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:47
Stringer написав: Кочевник написав:
Card Blanche Online ОККО Пей і Додаток Сільпо вважає "онлайном" чи "АЗС" і "Супермаркетом"?
И то и другое - оплата он-лайн на азс и в супермаркете
Кешбек буде 5% чи 0,5%?
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Кочевник
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Додано: Вів 25 лют, 2020 15:03
Кочевник написав: Stringer написав: Кочевник написав:
Card Blanche Online ОККО Пей і Додаток Сільпо вважає "онлайном" чи "АЗС" і "Супермаркетом"?
И то и другое - оплата он-лайн на азс и в супермаркете
Кешбек буде 5% чи 0,5%?
5% если за кредитные
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Вів 25 лют, 2020 16:42
Оформлення карти Card Blanche Online тільки через інтернет форму?
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Zochan
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:31
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Додано: Сер 26 лют, 2020 07:36
mikos написав:
)) а у меня О.банк так и не завелся. Карту привезли, а приложение не работает (Андроид 9). В ТГ оставил заявку, новостей нет ))
У меня тоже приложение О банк не заводится, iphone, карту получил, активировал, а в приложении карта не подвзялась, два дня как заявку в тех службу смотрят((. Лимит просил 10к запрос в убки был и дали 10к)
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Додано: Сер 26 лют, 2020 08:47
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Додано: Сер 26 лют, 2020 09:31
Через який період банк готовий передивитись кредитний ліміт, хтось знає? З О.Банком я так зрозумів, багатьом нульовий дають навіть не розібравшись
Цікаво чи потім нальють чи з нуля не вибратись? Рекламують то вони кешбек по кредитним грошам а по факту його не отримати
По власним в рази менший КБ
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miltador
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