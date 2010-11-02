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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 09:53
miltador написав:
Через який період банк готовий передивитись кредитний ліміт, хтось знає? З О.Банком я так зрозумів, багатьом нульовий дають навіть не розібравшись
Звонил как-то на горячую линию, сказали банк по своему усмотрению может пересматривать лимит примерно раз в 6 месяцев.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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