RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1757175817591760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:53

Re: Идея Банк

  miltador написав:Через який період банк готовий передивитись кредитний ліміт, хтось знає? З О.Банком я так зрозумів, багатьом нульовий дають навіть не розібравшись

Звонил как-то на горячую линию, сказали банк по своему усмотрению может пересматривать лимит примерно раз в 6 месяцев.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 686
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:00


Было вчера сообщение в viber!
Fylhtq
 
Повідомлень: 111
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:05

Идея все траты через интернет считает по 5% ( кбонлайн,оБанк ) или бывает как офлайн проскакивает?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 977
З нами з: 26.10.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:09

  Fylhtq написав:

Было вчера сообщение в viber!

Интересно - можно ли как-то форсировать отправку такого приглашения ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3539
З нами з: 27.12.17
Подякував: 87 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:47

Fylhtq
Мне пришло.
Но по-прежнему интересует безплатное снятие не кредитных а своих.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 688
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1757175817591760
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Alfa_Bank, Google Feedfetcher, ingtrans, lel, Maksi2, Stringer, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3885, 3886, 3887
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38861 4726536
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 11:55
Striker
Альфа-Банк 1 ... 8186, 8187, 8188
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81871 9673266
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 11:55
Alfa_Bank
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 35, 36, 37
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
360 72476
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 11:33
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.