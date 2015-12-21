Звонил как-то на горячую линию, сказали банк по своему усмотрению может пересматривать лимит примерно раз в 6 месяцев.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 09:53
Re: Идея Банк
Звонил как-то на горячую линию, сказали банк по своему усмотрению может пересматривать лимит примерно раз в 6 месяцев.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:00
Было вчера сообщение в viber!
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:05
Идея все траты через интернет считает по 5% ( кбонлайн,оБанк ) или бывает как офлайн проскакивает?
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:09
Интересно - можно ли как-то форсировать отправку такого приглашения ?
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:47
Fylhtq
Мне пришло.
Но по-прежнему интересует безплатное снятие не кредитных а своих.
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