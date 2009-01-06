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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1757175817591760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:53

Re: Идея Банк

  miltador написав:Через який період банк готовий передивитись кредитний ліміт, хтось знає? З О.Банком я так зрозумів, багатьом нульовий дають навіть не розібравшись

Звонил как-то на горячую линию, сказали банк по своему усмотрению может пересматривать лимит примерно раз в 6 месяцев.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:00


Было вчера сообщение в viber!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:05

Идея все траты через интернет считает по 5% ( кбонлайн,оБанк ) или бывает как офлайн проскакивает?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:09

  Fylhtq написав:

Было вчера сообщение в viber!

Интересно - можно ли как-то форсировать отправку такого приглашения ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:47

Fylhtq
Мне пришло.
Но по-прежнему интересует безплатное снятие не кредитных а своих.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:42

  ingtrans написав:
  miltador написав:Через який період банк готовий передивитись кредитний ліміт, хтось знає? З О.Банком я так зрозумів, багатьом нульовий дають навіть не розібравшись

Звонил как-то на горячую линию, сказали банк по своему усмотрению может пересматривать лимит примерно раз в 6 месяцев.


Мне последний раз подымали перед новым годом, вообще идея активно подымает лимиты если регулярно пользоваться картой.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:24

  mihasik написав:Идея все траты через интернет считает по 5% ( кбонлайн,оБанк ) или бывает как офлайн проскакивает?

бывает и часто. т.к. пользуюсь ей только для онлайна. операция или 2 за месяц стабильно не идет в учет, хоть на след. месяц она же и учтена.
даже писал оф. запрос, что по выписке одна и та же точка и находится за пределами нашей страны, т.е. оплата явно онлайн была, на что получил ответ, что мы не смогли определить онлайн покупку кешбека нет(((
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:02

[quote="4880750:anis"][/quote]

что это за кешбек 5.5% ? на сайте указано 5% , или вы 0.5% процента от себя лично добавляете ?
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:38

Re: Идея Банк

  Ananas1start написав:что это за кешбек 5.5% ? на сайте указано 5% , или вы 0.5% процента от себя лично добавляете ?

Fishka добавляет 0,5%.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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