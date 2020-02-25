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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:08
Як перевірити, чи підключена страховка по Білявці онлайн? При поданні заявки наголошував, що без страховки, в договорі ні слова про страховку, ніяких додаткових страхових папірців не підписував.
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Кочевник
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Додано: Сер 26 лют, 2020 19:28
Кочевник написав:
Як перевірити, чи підключена страховка по Білявці онлайн? При поданні заявки наголошував, що без страховки, в договорі ні слова про страховку, ніяких додаткових страхових папірців не підписував.
В ИБ- Деталі рахунку- если страховка- будет Card Blanche ONLINE ID INS,
где INS - сокращенно insurance.
В договоре тоже должно быть INS. Свой не могу быстро найти.
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lel
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ramaz
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