|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:08
Як перевірити, чи підключена страховка по Білявці онлайн? При поданні заявки наголошував, що без страховки, в договорі ні слова про страховку, ніяких додаткових страхових папірців не підписував.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1342
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:28
Кочевник написав:
Як перевірити, чи підключена страховка по Білявці онлайн? При поданні заявки наголошував, що без страховки, в договорі ні слова про страховку, ніяких додаткових страхових папірців не підписував.
В ИБ- Деталі рахунку- если страховка- будет Card Blanche ONLINE ID INS,
где INS - сокращенно insurance.
В договоре тоже должно быть INS. Свой не могу быстро найти.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2466
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 969 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:41
Кочевник написав:
Як перевірити, чи підключена страховка по Білявці онлайн? При поданні заявки наголошував, що без страховки, в договорі ні слова про страховку, ніяких додаткових страхових папірців не підписував.
дак в окарте нету страховки по моему совсем
-
Ananas1start
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 19.02.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:32
mustbe написав: Fylhtq написав:
Было вчера сообщение в viber!
Интересно - можно ли как-то форсировать отправку такого приглашения ?
А операции снятия наличных здесь в грейсе или нет? (Карт бланш вайт)
-
Fylhtq
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 22.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:40
Fylhtq написав:
А операции снятия наличных здесь в грейсе или нет?
В Поляка такого немає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32704
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1648 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|38924
|4729147
|
|
|15558
|2150836
|
Сер 26 лют, 2020 20:49
sens
|
|81914
|9675389
|
|