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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1758175917601761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:08

Re: Идея Банк

Як перевірити, чи підключена страховка по Білявці онлайн? При поданні заявки наголошував, що без страховки, в договорі ні слова про страховку, ніяких додаткових страхових папірців не підписував.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:28

  Кочевник написав:Як перевірити, чи підключена страховка по Білявці онлайн? При поданні заявки наголошував, що без страховки, в договорі ні слова про страховку, ніяких додаткових страхових папірців не підписував.

В ИБ- Деталі рахунку- если страховка- будет Card Blanche ONLINE ID INS,
где INS - сокращенно insurance.
В договоре тоже должно быть INS. Свой не могу быстро найти.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:41

  Кочевник написав:Як перевірити, чи підключена страховка по Білявці онлайн? При поданні заявки наголошував, що без страховки, в договорі ні слова про страховку, ніяких додаткових страхових папірців не підписував.


дак в окарте нету страховки по моему совсем
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:32

  mustbe написав:
  Fylhtq написав:

Было вчера сообщение в viber!

Интересно - можно ли как-то форсировать отправку такого приглашения ?

А операции снятия наличных здесь в грейсе или нет? (Карт бланш вайт)
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:40

Re: Идея Банк

  Fylhtq написав:А операции снятия наличных здесь в грейсе или нет?

В Поляка такого немає.
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Re: Идея Банк

  lel написав:где INS - сокращенно insurance.


супер, класний хінт!
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