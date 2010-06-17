|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:08
Як перевірити, чи підключена страховка по Білявці онлайн? При поданні заявки наголошував, що без страховки, в договорі ні слова про страховку, ніяких додаткових страхових папірців не підписував.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1342
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:28
Кочевник написав:
Як перевірити, чи підключена страховка по Білявці онлайн? При поданні заявки наголошував, що без страховки, в договорі ні слова про страховку, ніяких додаткових страхових папірців не підписував.
В ИБ- Деталі рахунку- если страховка- будет Card Blanche ONLINE ID INS,
где INS - сокращенно insurance.
В договоре тоже должно быть INS. Свой не могу быстро найти.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2468
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 969 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:41
Кочевник написав:
Як перевірити, чи підключена страховка по Білявці онлайн? При поданні заявки наголошував, що без страховки, в договорі ні слова про страховку, ніяких додаткових страхових папірців не підписував.
дак в окарте нету страховки по моему совсем
-
Ananas1start
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 19.02.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:32
mustbe написав: Fylhtq написав:
Было вчера сообщение в viber!
Интересно - можно ли как-то форсировать отправку такого приглашения ?
А операции снятия наличных здесь в грейсе или нет? (Карт бланш вайт)
-
Fylhtq
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 22.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:40
Fylhtq написав:
А операции снятия наличных здесь в грейсе или нет?
В Поляка такого немає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32706
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1648 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лют, 2020 21:23
lel написав:
где INS - сокращенно insurance.
супер, класний хінт!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7733
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 26 лют, 2020 23:01
anis написав:
+0,5 от фишки и выходит чистыми 5,5% коммуналка
Вже цікавився на іншій гілці - як використовуєте оті 0,5%? Фуршет спустошуєте?
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лют, 2020 23:19
KVV написав: anis написав:
+0,5 от фишки и выходит чистыми 5,5% коммуналка
Вже цікавився на іншій гілці - як використовуєте оті 0,5%? Фуршет спустошуєте?
На тот же easypay в основном и спускаю.
- 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2268
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|669
|135294
|
|
|38927
|4729716
|
Сер 26 лют, 2020 22:34
omb
|
|15558
|2151036
|
Сер 26 лют, 2020 20:49
sens
|