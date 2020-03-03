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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1764176517661767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 19:15

Striker
А нафига его выводить? :shock: Гасится им кредитная задолженность и всё.
Vorlon
 
Повідомлень: 8092
З нами з: 14.06.13
Подякував: 398 раз.
Подякували: 825 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 19:32

  Vorlon написав:Striker
А нафига его выводить? :shock: Гасится им кредитная задолженность и всё.

:D Ок.
Striker
 
Повідомлень: 196
З нами з: 15.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 19:34

Re: Идея Банк

Ananas1start написав:
  ukrprom2014 написав:
  Ananas1start написав:а как получить ? гугл не дал результата

https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com/
  Ananas1start написав:а как получить ? гугл не дал результата

Раз https://e-shopping.welcome-to-ukrsibbank.com/
Два https://respawncard.welcome-to-ukrsibbank.com
Берите любую, они только дизайном отличаются.


так в цієї карточки 250 грн річне обслуговування


Безкоштовне.
Zochan
 
Повідомлень: 343
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 21:42

Re: Идея Банк

Картка зникла з додатку. Це часто таке буває?
Кочевник
 
Повідомлень: 1355
З нами з: 16.02.17
Подякував: 229 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 09:08

Re: Идея Банк

  Кочевник написав:Картка зникла з додатку. Це часто таке буває?

Буває цей додаток видрючується.
Прибийте і перезапустіть.
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ukrprom2014
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Повідомлень: 806
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:32

  Maksi2 написав:
  ukrprom2014 написав:
  Maksi2 написав:никогда бы не платил Укрсибом, а Идея тоже недалеко ушла.

Кстати, Али можно попробовать в этом месяце фарсиком - техника 5%

Какая у них техника, хламина в основном и потом они щас ничего не отправляют, потому что авиасообщение под запретом, а по морю это попандос на спор, вот и не отправляют. Скунса нет, категории хня вот и не беру.

отправляют уже.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:27

  ol_zy написав:отправляют уже.

Выздоровели чтоли. :mrgreen: По морю разве что, самолеты с Китая к нам щас не летают же.
Maksi2
 
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