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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 бер, 2020 19:15
Striker
А нафига его выводить?
Гасится им кредитная задолженность и всё.
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Vorlon
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Додано: Пон 02 бер, 2020 19:32
Vorlon написав:Striker
А нафига его выводить?
Гасится им кредитная задолженность и всё.
Ок.
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Striker
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Додано: Пон 02 бер, 2020 19:34
Ananas1start написав:
так в цієї карточки 250 грн річне обслуговування
Безкоштовне.
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Zochan
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Додано: Пон 02 бер, 2020 21:42
Картка зникла з додатку. Це часто таке буває?
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Кочевник
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Додано: Вів 03 бер, 2020 09:08
Кочевник написав:
Картка зникла з додатку. Це часто таке буває?
Буває цей додаток видрючується.
Прибийте і перезапустіть.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 03 бер, 2020 22:32
Maksi2 написав: ukrprom2014 написав: Maksi2 написав:
никогда бы не платил Укрсибом, а Идея тоже недалеко ушла.
Кстати, Али можно попробовать в этом месяце фарсиком - техника 5%
Какая у них техника, хламина в основном и потом они щас ничего не отправляют, потому что авиасообщение под запретом, а по морю это попандос на спор, вот и не отправляют. Скунса нет, категории хня вот и не беру.
отправляют уже.
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ol_zy
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Додано: Вів 03 бер, 2020 23:27
ol_zy написав:
отправляют уже.
Выздоровели чтоли.
По морю разве что, самолеты с Китая к нам щас не летают же.
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Maksi2
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