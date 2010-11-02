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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1765176617671768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:19

vitaliy_berdinskikh
Що, мало? :)
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2593
З нами з: 23.09.08
Подякував: 28 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:23

  she_ne_investor написав:vitaliy_berdinskikh
Що, мало? :)

Та не, число смешное :wink:
Mind the gap.
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 376
З нами з: 06.08.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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  #<1 ... 1765176617671768
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