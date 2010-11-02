vitaliy_berdinskikh
Що, мало?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 21:23
Mind the gap.
Додано: Чет 05 бер, 2020 23:16
Re: Идея Банк
По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?
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