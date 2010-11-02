vitaliy_berdinskikh
Що, мало?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 21:23
Mind the gap.
Додано: Чет 05 бер, 2020 23:16
Re: Идея Банк
По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:33
ОМП он и в африке ОМП - конечно нужно!
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:34
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:34
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:44
4 мес ещё ни у кого не было?
Все 4 мес не нужно омп или только первый месяц пользования?
#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони
Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн! тільки з 1 до 15 березня
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:47
В тарифах, кстати, ничего не упоминается за ОМП, что кроме первого льготного периода в 120дн. Просто, он есть и всё) у меня 10 число, а тут ещё и выходные, ввписка кривая ничего не пишет. Чето я очкую)
#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони
Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн! тільки з 1 до 15 березня
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:55
У додатку все дуже гарно видно. КАрта-Деталі-Самий останній пункт (Обов'язковий мінімальний платіж). Отже, із досвіду, у мене перший РД пройшов без ОМП, а на кінець березня потрібно закинути декілька сотень грн. До речі,планує подивитися чи кешбек бути іти у залік чи ні
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