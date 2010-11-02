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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1765176617671768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:19

vitaliy_berdinskikh
Що, мало? :)
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:23

  she_ne_investor написав:vitaliy_berdinskikh
Що, мало? :)

Та не, число смешное :wink:
Mind the gap.
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 23:16

Re: Идея Банк

По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?
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mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:33

  mihasik написав:По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?

ОМП он и в африке ОМП - конечно нужно!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:34

  mihasik написав:По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?

Так, звичайно, потрібно. От тільки перший РД наступає після 4-х місяців :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:34

  ukrprom2014 написав:
  mihasik написав:По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?

ОМП он и в африке ОМП - конечно нужно!

І де ви тільки беретеся з такими думками.....
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:44

  nickvp написав:
  mihasik написав:По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?

Так, звичайно, потрібно. От тільки перший РД наступає після 4-х місяців :mrgreen:

4 мес ещё ни у кого не было?
Все 4 мес не нужно омп или только первый месяц пользования?
:!:#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони :!:
Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн! тільки з 1 до 15 березня
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:47

  nickvp написав:
  ukrprom2014 написав:
  mihasik написав:По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?

ОМП он и в африке ОМП - конечно нужно!

І де ви тільки беретеся з такими думками.....

В тарифах, кстати, ничего не упоминается за ОМП, что кроме первого льготного периода в 120дн. Просто, он есть и всё) у меня 10 число, а тут ещё и выходные, ввписка кривая ничего не пишет. Чето я очкую)
:!:#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони :!:
Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн! тільки з 1 до 15 березня
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:55

  mihasik"[quote="4889860:nickvp написав:
  ukrprom2014 написав:
  mihasik написав:По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?

ОМП он и в африке ОМП - конечно нужно!

І де ви тільки беретеся з такими думками..... /quote]
В тарифах, кстати, ничего не упоминается за ОМП, что кроме первого льготного периода в 120дн. Просто, он есть и всё) у меня 10 число, а тут ещё и выходные, ввписка кривая ничего не пишет. Чето я очкую)

У додатку все дуже гарно видно. КАрта-Деталі-Самий останній пункт (Обов'язковий мінімальний платіж). Отже, із досвіду, у мене перший РД пройшов без ОМП, а на кінець березня потрібно закинути декілька сотень грн. До речі,планує подивитися чи кешбек бути іти у залік чи ні
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