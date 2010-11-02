|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 21:19
vitaliy_berdinskikh
Що, мало?
-
she_ne_investor
-
-
- Повідомлень: 2595
- З нами з: 23.09.08
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 бер, 2020 23:16
По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?
#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн!
тільки з 1 до 15 березня
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 999
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:33
mihasik написав:
По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?
ОМП он и в африке ОМП - конечно нужно!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 827
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:34
mihasik написав:
По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?
Так, звичайно, потрібно. От тільки перший РД наступає після 4-х місяців
-
nickvp
-
-
- Повідомлень: 312
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:34
ukrprom2014 написав: mihasik написав:
По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?
ОМП он и в африке ОМП - конечно нужно!
І де ви тільки беретеся з такими думками.....
-
nickvp
-
-
- Повідомлень: 312
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:44
nickvp написав: mihasik написав:
По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?
Так, звичайно, потрібно. От тільки перший РД наступає після 4-х місяців
4 мес ещё ни у кого не было?
Все 4 мес не нужно омп или только первый месяц пользования?
#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн!
тільки з 1 до 15 березня
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 999
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:47
nickvp написав: ukrprom2014 написав: mihasik написав:
По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?
ОМП он и в африке ОМП - конечно нужно!
І де ви тільки беретеся з такими думками.....
В тарифах, кстати, ничего не упоминается за ОМП, что кроме первого льготного периода в 120дн. Просто, он есть и всё) у меня 10 число, а тут ещё и выходные, ввписка кривая ничего не пишет. Чето я очкую)
#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн!
тільки з 1 до 15 березня
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 999
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:55
mihasik"[quote="4889860:nickvp написав: ukrprom2014 написав: mihasik написав:
По оБанке, в первый РД, нужно омп кидать или 120 дней льготного периода распространяется?
ОМП он и в африке ОМП - конечно нужно!
І де ви тільки беретеся з такими думками..... /quote]
В тарифах, кстати, ничего не упоминается за ОМП, что кроме первого льготного периода в 120дн. Просто, он есть и всё) у меня 10 число, а тут ещё и выходные, ввписка кривая ничего не пишет. Чето я очкую)
У додатку все дуже гарно видно. КАрта-Деталі-Самий останній пункт (Обов'язковий мінімальний платіж). Отже, із досвіду, у мене перший РД пройшов без ОМП, а на кінець березня потрібно закинути декілька сотень грн. До речі,планує подивитися чи кешбек бути іти у залік чи ні
-
nickvp
-
-
- Повідомлень: 312
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6003
|801012
|
|
|312
|53278
|
|
|67
|22514
|
|