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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1766176717681769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:35

mihasik в умовах КБ пишеться що зачислення відбувається до 10-го числа. Поки що нічого не прийшло, так думаю очікувати КБ потрібно саме 10-го (наступний робочий день).
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
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miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:44

Re: Идея Банк

депозит "на старт" знизили до 20к максималку
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:34

Не пойму по поводу страховки на КБ Онлайн. От неё можно будет отказаться при оформлении карты в банке или позже другим способом? Заранее не заказывал карту.
И сколько номеров просят?
Striker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:51

Re: Идея Банк

Striker написав:Не пойму по поводу страховки на КБ Онлайн. От неё можно будет отказаться при оформлении карты в банке или позже другим способом? Заранее не заказывал карту.
И сколько номеров просят?
Только в момент заказа. По другому - никак. Просят два номера. По моим звонили.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:38

  Maksi2 написав:
  ol_zy написав:отправляют уже.

Выздоровели чтоли. :mrgreen: По морю разве что, самолеты с Китая к нам щас не летают же.

не знаю, заказанное 27.02 рискует, что 3.03 покинуло страну отправления, а 06.03 рисует что прибыло в страну назначения...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:49

Re: Идея Банк

  Striker написав:страховки на КБ Онлайн. От неё можно будет отказаться при оформлении карты в банке или позже другим способом?

Лучше всего отказаться когда Вам перезвонят с радостной новостью что согласовали кредит.
Если забудете - то в отделении ничего сами не сделают, нужно будет Вам звонить на ГЛ, просить отключить страховку, это займет минут 30 и только потом получайте карту.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:51

  ukrprom2014 написав:Лучше всего отказаться когда Вам перезвонят с радостной новостью что согласовали кредит.
Если забудете - то в отделении ничего сами не сделают, нужно будет Вам звонить на ГЛ, просить отключить страховку, это займет минут 30 и только потом получайте карту.

Ложь от начала и до конца, к сожалению. Или непонимание ситуации.

Отказаться от страховки можно только на этапе подачи заявки (то есть озвучить, что желаю карту без страховки). После - это уже невозможно (конкретно в Идее и с указанной картой).
Vorlon
 
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