Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:44

Vorlon написав: ukrprom2014 написав: Лучше всего отказаться когда Вам перезвонят с радостной новостью что согласовали кредит.

Если забудете - то в отделении ничего сами не сделают, нужно будет Вам звонить на ГЛ, просить отключить страховку, это займет минут 30 и только потом получайте карту. Лучше всего отказаться когда Вам перезвонят с радостной новостью что согласовали кредит.Если забудете - то в отделении ничего сами не сделают, нужно будет Вам звонить на ГЛ, просить отключить страховку, это займет минут 30 и только потом получайте карту.

Ложь от начала и до конца, к сожалению. Или непонимание ситуации.



Отказаться от страховки можно только на этапе подачи заявки (то есть озвучить, что желаю карту без страховки). После - это уже невозможно (конкретно в Идее и с указанной картой). Ложь от начала и до конца, к сожалению. Или непонимание ситуации.Отказаться от страховки можно только на этапе подачи заявки (то есть озвучить, что желаю карту без страховки). После - это уже невозможно (конкретно в Идее и с указанной картой).

Я конечно при звонке заявлял, что хочу КБО без страха, но когда пришел забирать в филиал то мне со старта заявили что по всем документам мне согласовали карту со страхом. Я не согласился с таким развитием событий, стал звонить на ГЛ, где меня убеждали, что все уже согласовано и это теперь опять надо подавать на кредитный комитет а значит придется ждать еще около часа... Я сказал, что время у меня есть - переделывайте без страха. Ну и в итоге все переделали и выдали КБО без страха. Так что всяко бывает.