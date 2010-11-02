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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:35
mihasik в умовах КБ пишеться що зачислення відбувається до 10-го числа. Поки що нічого не прийшло, так думаю очікувати КБ потрібно саме 10-го (наступний робочий день).
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:44
депозит "на старт" знизили до 20к максималку
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:34
Не пойму по поводу страховки на КБ Онлайн. От неё можно будет отказаться при оформлении карты в банке или позже другим способом? Заранее не заказывал карту.
И сколько номеров просят?
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Striker
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:51
Striker написав:Не пойму по поводу страховки на КБ Онлайн. От неё можно будет отказаться при оформлении карты в банке или позже другим способом? Заранее не заказывал карту.
И сколько номеров просят?
Только в момент заказа. По другому - никак. Просят два номера. По моим звонили.
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lel
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:38
Maksi2 написав: ol_zy написав:
отправляют уже.
Выздоровели чтоли.
По морю разве что, самолеты с Китая к нам щас не летают же.
не знаю, заказанное 27.02 рискует, что 3.03 покинуло страну отправления, а 06.03 рисует что прибыло в страну назначения...
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ol_zy
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:49
Striker написав:
страховки на КБ Онлайн. От неё можно будет отказаться при оформлении карты в банке или позже другим способом?
Лучше всего отказаться когда Вам перезвонят с радостной новостью что согласовали кредит.
Если забудете - то в отделении ничего сами не сделают, нужно будет Вам звонить на ГЛ, просить отключить страховку, это займет минут 30 и только потом получайте карту.
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:51
ukrprom2014 написав:
Лучше всего отказаться когда Вам перезвонят с радостной новостью что согласовали кредит.
Если забудете - то в отделении ничего сами не сделают, нужно будет Вам звонить на ГЛ, просить отключить страховку, это займет минут 30 и только потом получайте карту.
Ложь от начала и до конца, к сожалению. Или непонимание ситуации.
Отказаться от страховки можно только на этапе подачи заявки (то есть озвучить, что желаю карту без страховки). После - это уже невозможно (конкретно в Идее и с указанной картой).
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Vorlon
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:44
Vorlon написав: ukrprom2014 написав:
Лучше всего отказаться когда Вам перезвонят с радостной новостью что согласовали кредит.
Если забудете - то в отделении ничего сами не сделают, нужно будет Вам звонить на ГЛ, просить отключить страховку, это займет минут 30 и только потом получайте карту.
Ложь от начала и до конца, к сожалению. Или непонимание ситуации.
Отказаться от страховки можно только на этапе подачи заявки (то есть озвучить, что желаю карту без страховки). После - это уже невозможно (конкретно в Идее и с указанной картой).
Я конечно при звонке заявлял, что хочу КБО без страха, но когда пришел забирать в филиал то мне со старта заявили что по всем документам мне согласовали карту со страхом. Я не согласился с таким развитием событий, стал звонить на ГЛ, где меня убеждали, что все уже согласовано и это теперь опять надо подавать на кредитный комитет а значит придется ждать еще около часа... Я сказал, что время у меня есть - переделывайте без страха. Ну и в итоге все переделали и выдали КБО без страха. Так что всяко бывает.
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Flamingo
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:39
И от страховки можно отказаться в любое время.
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Maksi2
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:09
Maksi2 написав:
И от страховки можно отказаться в любое время.
Насколько я понял нет. Если договор страхования подписан то от него уже нельзя отказаться. КБО кстати в интернетбанкинге идеи если карта со страховкой имеет приписку INS - это как бы совсем другой пакет -отличающийся от КБО без приписки
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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