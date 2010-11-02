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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:11
Maksi2
В ваших мечтах!viewtopic.php?p=4721802#p4721802
P.S. Как в советском фильме "34-й скорый" фраза: "Теоретик? А я практик!"
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Vorlon
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