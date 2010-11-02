Maksi2
В ваших мечтах!
viewtopic.php?p=4721802#p4721802
P.S. Как в советском фильме "34-й скорый" фраза: "Теоретик? А я практик!"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:11
Maksi2
В ваших мечтах!
viewtopic.php?p=4721802#p4721802
P.S. Как в советском фильме "34-й скорый" фраза: "Теоретик? А я практик!"
Додано: Суб 07 бер, 2020 07:31
На самом деле тогда ещё не было пути нажаловаться в НБУ как сейчас, так что кто знает чем это закончилось бы в 2020м...
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