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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1767176817691770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:11

Maksi2
В ваших мечтах!

viewtopic.php?p=4721802#p4721802

P.S. Как в советском фильме "34-й скорый" фраза: "Теоретик? А я практик!" :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 07:31

  Vorlon написав:Maksi2
В ваших мечтах!

viewtopic.php?p=4721802#p4721802

P.S. Как в советском фильме "34-й скорый" фраза: "Теоретик? А я практик!" :lol:

На самом деле тогда ещё не было пути нажаловаться в НБУ как сейчас, так что кто знает чем это закончилось бы в 2020м...
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 09:49

  Slx написав:На самом деле тогда ещё не было пути нажаловаться в НБУ как сейчас, так что кто знает чем это закончилось бы в 2020м...

Практически уверен, что в случае такой жалобы страховку мне может и уберут, но одновременно с кредитным лимитом. И никакой НБУ не заставит его затем вернуть. Кому-то нужна такая "справедливость"?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:55

  Vorlon написав:
  Slx написав:На самом деле тогда ещё не было пути нажаловаться в НБУ как сейчас, так что кто знает чем это закончилось бы в 2020м...

Практически уверен, что в случае такой жалобы страховку мне может и уберут, но одновременно с кредитным лимитом. И никакой НБУ не заставит его затем вернуть. Кому-то нужна такая "справедливость"?

Поощряете шантажистов? Сами имеете к ним отношение? Зачем об этом писать?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:33

  Maksi2 написав:
  Vorlon написав:
  Slx написав:На самом деле тогда ещё не было пути нажаловаться в НБУ как сейчас, так что кто знает чем это закончилось бы в 2020м...

Практически уверен, что в случае такой жалобы страховку мне может и уберут, но одновременно с кредитным лимитом. И никакой НБУ не заставит его затем вернуть. Кому-то нужна такая "справедливость"?

Поощряете шантажистов? Сами имеете к ним отношение? Зачем об этом писать?

Нет - человек настроен на нужный ему результат. Только и всего. Это не всегда плохо.
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:47

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:страховку мне может и уберут, но одновременно с кредитным лимитом. И никакой НБУ не заставит его затем вернуть.

Нет - человек настроен на нужный ему результат. Только и всего. Это не всегда плохо.

Может уберут, а может и не уберут, - гадание на воде.
Maksi2
 
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  #<1 ... 1767176817691770
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