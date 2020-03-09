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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:11
Maksi2
В ваших мечтах!viewtopic.php?p=4721802#p4721802
P.S. Как в советском фильме "34-й скорый" фраза: "Теоретик? А я практик!"
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Vorlon
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Додано: Суб 07 бер, 2020 07:31
На самом деле тогда ещё не было пути нажаловаться в НБУ как сейчас, так что кто знает чем это закончилось бы в 2020м...
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Slx
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Додано: Суб 07 бер, 2020 09:49
Slx написав:
На самом деле тогда ещё не было пути нажаловаться в НБУ как сейчас, так что кто знает чем это закончилось бы в 2020м...
Практически уверен, что в случае такой жалобы страховку мне может и уберут, но одновременно с кредитным лимитом. И никакой НБУ не заставит его затем вернуть. Кому-то нужна такая "справедливость"?
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Vorlon
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Додано: Суб 07 бер, 2020 10:55
Vorlon написав: Slx написав:
На самом деле тогда ещё не было пути нажаловаться в НБУ как сейчас, так что кто знает чем это закончилось бы в 2020м...
Практически уверен, что в случае такой жалобы страховку мне может и уберут, но одновременно с кредитным лимитом. И никакой НБУ не заставит его затем вернуть. Кому-то нужна такая "справедливость"?
Поощряете шантажистов? Сами имеете к ним отношение? Зачем об этом писать?
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Maksi2
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Додано: Суб 07 бер, 2020 11:33
Maksi2 написав: Vorlon написав: Slx написав:
На самом деле тогда ещё не было пути нажаловаться в НБУ как сейчас, так что кто знает чем это закончилось бы в 2020м...
Практически уверен, что в случае такой жалобы страховку мне может и уберут, но одновременно с кредитным лимитом. И никакой НБУ не заставит его затем вернуть. Кому-то нужна такая "справедливость"?
Поощряете шантажистов? Сами имеете к ним отношение? Зачем об этом писать?
Нет - человек настроен на нужный ему результат. Только и всего. Это не всегда плохо.
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Flamingo
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Додано: Суб 07 бер, 2020 11:47
Flamingo написав: Vorlon написав:
страховку мне может и уберут, но одновременно с кредитным лимитом. И никакой НБУ не заставит его затем вернуть.
Нет - человек настроен на нужный ему результат. Только и всего. Это не всегда плохо.
Может уберут, а может и не уберут, - гадание на воде.
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Maksi2
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:16
Maksi2 написав: Flamingo написав: Vorlon написав:
страховку мне может и уберут, но одновременно с кредитным лимитом. И никакой НБУ не заставит его затем вернуть.
Нет - человек настроен на нужный ему результат. Только и всего. Это не всегда плохо.
Может уберут, а может и не уберут, - гадание на воде.
Никому из знакомых не отказали в просьбе отключить старховку, при этом лимит остался.
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ukrprom2014
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:18
ukrprom2014 написав:
Никому из знакомых не отказали в просьбе отключить старховку, при этом лимит остался.
По каким конкретно картам не отказали? Говорите точно! Иначе разговор ни о чём. Надеюсь, отказ банка на мой запрос вы читали...
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Vorlon
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:23
Vorlon написав: ukrprom2014 написав:
Никому из знакомых не отказали в просьбе отключить старховку, при этом лимит остался.
По каким конкретно картам не отказали? Говорите точно! Иначе разговор ни о чём. Надеюсь, отказ банка на мой запрос вы читали...
Карт Бланш Онлайн.
Да, читал
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:53
ukrprom2014
Отказ от страховки был на этапе заведения заявки по телефону - я правильно понимаю?
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Vorlon
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