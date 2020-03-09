ukrprom2014 написав:Лучше всего отказаться когда Вам перезвонят с радостной новостью что согласовали кредит. Если забудете - то в отделении ничего сами не сделают, нужно будет Вам звонить на ГЛ, просить отключить страховку, это займет минут 30 и только потом получайте карту.
Ложь от начала и до конца, к сожалению. Или непонимание ситуации.
Отказаться от страховки можно только на этапе подачи заявки (то есть озвучить, что желаю карту без страховки). После - это уже невозможно (конкретно в Идее и с указанной картой).
Я конечно при звонке заявлял, что хочу КБО без страха, но когда пришел забирать в филиал то мне со старта заявили что по всем документам мне согласовали карту со страхом. Я не согласился с таким развитием событий, стал звонить на ГЛ, где меня убеждали, что все уже согласовано и это теперь опять надо подавать на кредитный комитет а значит придется ждать еще около часа... Я сказал, что время у меня есть - переделывайте без страха. Ну и в итоге все переделали и выдали КБО без страха. Так что всяко бывает.
а какой процент у страховки и что является базой при расчете?
Vorlon написав:ukrprom2014 Отказ от страховки был на этапе заведения заявки по телефону - я правильно понимаю?
Не правильно. Вот лично у меня, при заказе про старховку не спрашивали. В отделении мадам сказала что страховка подключена. Звонила на ГЛ, с ГЛ перезвонила мне именно та барышня, которая принималда заявку. Сказала 30 минут погулять, т.к. надо переделывать чегототам. После отзвнилась - подходите снова на отделение. Как то так. И так же примерно еще 2м родичам провели по месту обрезание страховки, но они точно отказывались от страховки на этапе заявки (так говорят по крайней мере).
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