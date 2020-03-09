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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1768176917701771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:03

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:
  ukrprom2014 написав:Лучше всего отказаться когда Вам перезвонят с радостной новостью что согласовали кредит.
Если забудете - то в отделении ничего сами не сделают, нужно будет Вам звонить на ГЛ, просить отключить страховку, это займет минут 30 и только потом получайте карту.

Ложь от начала и до конца, к сожалению. Или непонимание ситуации.

Отказаться от страховки можно только на этапе подачи заявки (то есть озвучить, что желаю карту без страховки). После - это уже невозможно (конкретно в Идее и с указанной картой).

Я конечно при звонке заявлял, что хочу КБО без страха, но когда пришел забирать в филиал то мне со старта заявили что по всем документам мне согласовали карту со страхом. Я не согласился с таким развитием событий, стал звонить на ГЛ, где меня убеждали, что все уже согласовано и это теперь опять надо подавать на кредитный комитет а значит придется ждать еще около часа... Я сказал, что время у меня есть - переделывайте без страха. Ну и в итоге все переделали и выдали КБО без страха. Так что всяко бывает.


а какой процент у страховки и что является базой при расчете?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:06

  Vorlon написав:ukrprom2014
Отказ от страховки был на этапе заведения заявки по телефону - я правильно понимаю?

Не правильно.
Вот лично у меня, при заказе про старховку не спрашивали.
В отделении мадам сказала что страховка подключена.
Звонила на ГЛ, с ГЛ перезвонила мне именно та барышня, которая принималда заявку.
Сказала 30 минут погулять, т.к. надо переделывать чегототам.
После отзвнилась - подходите снова на отделение.
Как то так.
И так же примерно еще 2м родичам провели по месту обрезание страховки, но они точно отказывались от страховки на этапе заявки (так говорят по крайней мере).
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:14

ukrprom2014
Значит повезло - мне сказали, что без страховки для вас предложений нет. И дальше вопрос: будем оформлять или нет?

А в отделении сказали прямо: отказаться возможности нет, только при первоначальной заявке.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:16

  Vorlon написав:ukrprom2014
Значит повезло - мне сказали, что без страховки для вас предложений нет. И дальше вопрос: будем оформлять или нет?

Всё течёт, всё меняется. ПУМБ тоже когда-то без страховки кредитки не давал. А сейчас даже не предлагают, ту страховку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:17

По О.Картці начислили КБ за лютий, на рахунку вже оновилась сума, в виписці поки ще немає.
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miltador
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