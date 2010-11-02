ukrprom2014 написав:Лучше всего отказаться когда Вам перезвонят с радостной новостью что согласовали кредит. Если забудете - то в отделении ничего сами не сделают, нужно будет Вам звонить на ГЛ, просить отключить страховку, это займет минут 30 и только потом получайте карту.
Ложь от начала и до конца, к сожалению. Или непонимание ситуации.
Отказаться от страховки можно только на этапе подачи заявки (то есть озвучить, что желаю карту без страховки). После - это уже невозможно (конкретно в Идее и с указанной картой).
Я конечно при звонке заявлял, что хочу КБО без страха, но когда пришел забирать в филиал то мне со старта заявили что по всем документам мне согласовали карту со страхом. Я не согласился с таким развитием событий, стал звонить на ГЛ, где меня убеждали, что все уже согласовано и это теперь опять надо подавать на кредитный комитет а значит придется ждать еще около часа... Я сказал, что время у меня есть - переделывайте без страха. Ну и в итоге все переделали и выдали КБО без страха. Так что всяко бывает.
а какой процент у страховки и что является базой при расчете?
Vorlon написав:ukrprom2014 Отказ от страховки был на этапе заведения заявки по телефону - я правильно понимаю?
Не правильно. Вот лично у меня, при заказе про старховку не спрашивали. В отделении мадам сказала что страховка подключена. Звонила на ГЛ, с ГЛ перезвонила мне именно та барышня, которая принималда заявку. Сказала 30 минут погулять, т.к. надо переделывать чегототам. После отзвнилась - подходите снова на отделение. Как то так. И так же примерно еще 2м родичам провели по месту обрезание страховки, но они точно отказывались от страховки на этапе заявки (так говорят по крайней мере).
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Та ладно. От, наприклад, тиждень тому за 10 платежів від 25 грн (у мене вийшло біля 300 загалом) мені виплатили чистими 175грн. Потім інколи бувають 3-місячні безкоштовні розстрочки (спочатку вони були цікавими - 3-місяці безкоштовні, а потім ні але зараз вони йдіть лише на 3 місяці і ти сам можеш вирішити брати її чи ні) - інколи і таке потрібно. Одного разу одна з таких розстрочок перекрила мені попередній грейс-платіж - там цікавий механізм проведення розстрочки - теж зиск.
Vorlon написав:nickvp 1. Рад за вас. У меня при наличии зарплатной всеКАРТЫ предложения по кэшбеку не было.
2. Те рассрочки при наличии кучи других кредитных карт с кэшбеком особого смысла не имеют - выигрыш копеечный, а увеличение кредитной нагрузки вполне реальное!
1. Тут, звісно, з вами згоден. Мені також не на всі акції приходять запрошення, але якщо воно є, то гріх не скористатися 2. Кому як - мені розкинути 8-10 тисяч на три місяці і якщо оплата переведена у розстрочку наприкінці місяця, то й на чотири, дуже підходить
Але мабуть потрібно закінчувати це обговорення на гілці Ідеї