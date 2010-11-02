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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1769177017711772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:55

Re: Идея Банк

  miltador написав:По О.Картці начислили КБ за лютий,

Швидше Картбланша.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:31

  ukrprom2014 написав:
  miltador написав:По О.Картці начислили КБ за лютий,

Швидше Картбланша.

А вот и и по КБО капнуло ;)
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:52

Re: Идея Банк

Напомните КБ по дате операции или проводки считают, что-то у меня в этом месяце проводки не учлись((
Востаннє редагувалось anis в Вів 10 бер, 2020 16:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:53

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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:51

Re: Идея Банк

По оБанке КБ считает по дате списания! Операции за 27,28 и 29 февраля показывает в марте, но по ним КБ насчитан. Хотя из всех операций февраля, а их у меня было 20; 3грн КБ я не досчитался, видимо что-то прошло не под 5%.
UPD. Нашел недоплаченный КБ-пополнение мобильного :!:
:!:#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони :!:
Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн! тільки з 1 до 15 березня
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:36

  mihasik написав:По оБанке КБ считает по дате списания! Операции за 27,28 и 29 февраля показывает в марте, но по ним КБ насчитан.

Самі собі суперечите.
  mihasik написав:UPD. Нашел недоплаченный КБ-пополнение мобильного

Наступного місяця можете там ще комуналку пошукати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:38

Re: Идея Банк

У меня КБВ, хотел вторую онлайн - не дали. Предложили закрывать (не захотел ибо пользуюсь на АЗС и в кафе). О. Карта тоже для клиентов недоступна. Предложили Блу. Это аналог Максимум Готивки от Альфы? Есть смысл взять на запас?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:55

  klug написав:
  mihasik написав:По оБанке КБ считает по дате списания! Операции за 27,28 и 29 февраля показывает в марте, но по ним КБ насчитан.

Самі собі суперечите.
Я имел ввиду списание по карте, а не проводка по счету.
  mihasik написав:UPD. Нашел недоплаченный КБ-пополнение мобильного

Наступного місяця можете там ще комуналку пошукати.

За комуналку видел что нема,а за мобилу провтыкал.
:!:#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони :!:
Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн! тільки з 1 до 15 березня
mihasik
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