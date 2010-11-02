Швидше Картбланша.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:55
Re: Идея Банк
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:31
А вот и и по КБО капнуло
Мои рефералки:
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:52
Re: Идея Банк
Напомните КБ по дате операции или проводки считают, что-то у меня в этом месяце проводки не учлись((
Востаннє редагувалось anis в Вів 10 бер, 2020 16:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:53
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:51
Re: Идея Банк
По оБанке КБ считает по дате списания! Операции за 27,28 и 29 февраля показывает в марте, но по ним КБ насчитан. Хотя из всех операций февраля, а их у меня было 20; 3грн КБ я не досчитался, видимо что-то прошло не под 5%.
UPD. Нашел недоплаченный КБ-пополнение мобильного
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:36
Самі собі суперечите.
Наступного місяця можете там ще комуналку пошукати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:38
Re: Идея Банк
У меня КБВ, хотел вторую онлайн - не дали. Предложили закрывать (не захотел ибо пользуюсь на АЗС и в кафе). О. Карта тоже для клиентов недоступна. Предложили Блу. Это аналог Максимум Готивки от Альфы? Есть смысл взять на запас?
Размер имеет значение.
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:55
За комуналку видел что нема,а за мобилу провтыкал.
#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони
Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн! тільки з 1 до 15 березня
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:35
Виглядає так, що молода динамічна ОБанка ще й на оновлення забила - тиша з 6-го лютого (тобто вже більше місяця). Там у ваших підпільних бета-групах якийсь рух взагалі є?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:43
Как они непротестированно выкатывают на прод - так лучше пусть не спешат.
Mind the gap.
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