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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1770177117721773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  klug написав:Виглядає так, що молода динамічна ОБанка ще й на оновлення забила - тиша з 6-го лютого (тобто вже більше місяця). Там у ваших підпільних бета-групах якийсь рух взагалі є?

Как они непротестированно выкатывают на прод - так лучше пусть не спешат.

Що не поспішають, фіксити кривий прод? Якщо уже взялися робити "release early, release often", то потрібно слідувати обом частинам парадигми. Жахливо викотити *айно на старті, але ще жахливіше так і залишити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:03

Re: Идея Банк

  klug написав:Жахливо викотити *айно на старті, але ще жахливіше так і залишити.


увесь світ так живе
десь із дот-комівської бульбашки
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