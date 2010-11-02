Що не поспішають, фіксити кривий прод? Якщо уже взялися робити "release early, release often", то потрібно слідувати обом частинам парадигми. Жахливо викотити *айно на старті, але ще жахливіше так і залишити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:49
Що не поспішають, фіксити кривий прод? Якщо уже взялися робити "release early, release often", то потрібно слідувати обом частинам парадигми. Жахливо викотити *айно на старті, але ще жахливіше так і залишити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 11 бер, 2020 00:03
Re: Идея Банк
увесь світ так живе
десь із дот-комівської бульбашки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 11 бер, 2020 01:17
У вашому світі за останні 20 років жодна програма не отримувала оновлень після випуску, я правильно зрозумів вашу думку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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