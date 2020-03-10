Що не поспішають, фіксити кривий прод? Якщо уже взялися робити "release early, release often", то потрібно слідувати обом частинам парадигми. Жахливо викотити *айно на старті, але ще жахливіше так і залишити.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:49
Що не поспішають, фіксити кривий прод? Якщо уже взялися робити "release early, release often", то потрібно слідувати обом частинам парадигми. Жахливо викотити *айно на старті, але ще жахливіше так і залишити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 11 бер, 2020 00:03
Re: Идея Банк
увесь світ так живе
десь із дот-комівської бульбашки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 11 бер, 2020 01:17
У вашому світі за останні 20 років жодна програма не отримувала оновлень після випуску, я правильно зрозумів вашу думку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 11 бер, 2020 06:00
Озвученный подход не подразумевает вываливает на прод непроверенного кода. То что они вывалили в прошлом году было дико кривое и недоделанное. Сейчас (в текущий момент) особо кривых мест не вижу, хотя признаю что не использую приложение для чего-то кроме просмотра баланса.
Если они там пилят новые фичи то пусть их сначала протестирую,а не как в прошлый раз когда даже зайти в приложение было проблемой.
Или есть сильное желание получить новые баги?
Mind the gap.
Додано: Сер 11 бер, 2020 06:05
К слову все уже наверное подзабыли но банк меняет собственника. Вполне возможно что и сам процесс перехода повлиял на релизы, и новый собственник, если уже имеет возможность влиять, имеет иные соображения по поводу мобильного приложения
А меня как клиента, к примеру, больше беспокоит то что я вообще не могу оформить о.карту, а это никак не связано с работой программы.
Mind the gap.
Додано: Сер 11 бер, 2020 07:00
Re: Идея Банк
За поповнення інтертелекома на рік кешбек отримав. Цього місяця кешбек зразу зарахувався на погашення боргу. Минулого місяця через 7 днів, до того гроші висіли як свої, так і пішли у витрати і трохи знизили кешбек на цей місяць.
Знову отримав кешбек, проплативши на сайті нової пошти замовлення з інтертопу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 11 бер, 2020 07:32
Ідея платить кб за доставку нової пошти? Який мсс?
Додано: Сер 11 бер, 2020 07:33
Re: Идея Банк
8999
Да платит, не раз уже писалось про это .
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