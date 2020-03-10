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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1770177117721773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  klug написав:Виглядає так, що молода динамічна ОБанка ще й на оновлення забила - тиша з 6-го лютого (тобто вже більше місяця). Там у ваших підпільних бета-групах якийсь рух взагалі є?

Как они непротестированно выкатывают на прод - так лучше пусть не спешат.

Що не поспішають, фіксити кривий прод? Якщо уже взялися робити "release early, release often", то потрібно слідувати обом частинам парадигми. Жахливо викотити *айно на старті, але ще жахливіше так і залишити.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:03

Re: Идея Банк

  klug написав:Жахливо викотити *айно на старті, але ще жахливіше так і залишити.


увесь світ так живе
десь із дот-комівської бульбашки
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:17

  greenozon написав:
  klug написав:Жахливо викотити *айно на старті, але ще жахливіше так і залишити.


увесь світ так живе
десь із дот-комівської бульбашки

У вашому світі за останні 20 років жодна програма не отримувала оновлень після випуску, я правильно зрозумів вашу думку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 06:00

  klug написав:Що не поспішають, фіксити кривий прод? Якщо уже взялися робити "release early, release often",

Озвученный подход не подразумевает вываливает на прод непроверенного кода. То что они вывалили в прошлом году было дико кривое и недоделанное. Сейчас (в текущий момент) особо кривых мест не вижу, хотя признаю что не использую приложение для чего-то кроме просмотра баланса.

Если они там пилят новые фичи то пусть их сначала протестирую,а не как в прошлый раз когда даже зайти в приложение было проблемой.

Или есть сильное желание получить новые баги? :D
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 06:05

К слову все уже наверное подзабыли но банк меняет собственника. Вполне возможно что и сам процесс перехода повлиял на релизы, и новый собственник, если уже имеет возможность влиять, имеет иные соображения по поводу мобильного приложения

А меня как клиента, к примеру, больше беспокоит то что я вообще не могу оформить о.карту, а это никак не связано с работой программы.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:00

Re: Идея Банк

  mihasik написав:Нашел недоплаченный КБ-пополнение мобильного


За поповнення інтертелекома на рік кешбек отримав. Цього місяця кешбек зразу зарахувався на погашення боргу. Минулого місяця через 7 днів, до того гроші висіли як свої, так і пішли у витрати і трохи знизили кешбек на цей місяць.
Знову отримав кешбек, проплативши на сайті нової пошти замовлення з інтертопу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:32

  Ой+ написав:
  mihasik написав:Нашел недоплаченный КБ-пополнение мобильного


За поповнення інтертелекома на рік кешбек отримав. Цього місяця кешбек зразу зарахувався на погашення боргу. Минулого місяця через 7 днів, до того гроші висіли як свої, так і пішли у витрати і трохи знизили кешбек на цей місяць.
Знову отримав кешбек, проплативши на сайті нової пошти замовлення з інтертопу.

Ідея платить кб за доставку нової пошти? Який мсс?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:33

Re: Идея Банк

tarasum написав:
  Ой+ написав:
  mihasik написав:Нашел недоплаченный КБ-пополнение мобильного


За поповнення інтертелекома на рік кешбек отримав. Цього місяця кешбек зразу зарахувався на погашення боргу. Минулого місяця через 7 днів, до того гроші висіли як свої, так і пішли у витрати і трохи знизили кешбек на цей місяць.
Знову отримав кешбек, проплативши на сайті нової пошти замовлення з інтертопу.

Ідея платить кб за доставку нової пошти? Який мсс?
8999
Да платит, не раз уже писалось про это .
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