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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1771177217731774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:56

Re: Идея Банк

за некст О-банка платит КБ? Или не положено? Делал тестовый платеж в прошлом месяце в этом по 0.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:37

  Ой+ написав:
  mihasik написав:Нашел недоплаченный КБ-пополнение мобильного


За поповнення інтертелекома на рік кешбек отримав. Цього місяця кешбек зразу зарахувався на погашення боргу. Минулого місяця через 7 днів, до того гроші висіли як свої, так і пішли у витрати і трохи знизили кешбек на цей місяць.
Знову отримав кешбек, проплативши на сайті нової пошти замовлення з інтертопу.

Может если платить через сайт оператора,то наливают.
Я платил через приложуху оБанка, именно на эту сумму и не прошло.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:39

  anis написав:
Да платит, не раз уже писалось про это .

Через приложу новой почты?
:!:#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони :!:
Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн! тільки з 1 до 15 березня
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:12

Re: Идея Банк

mihasik написав:
  anis написав:
Да платит, не раз уже писалось про это .

Через приложу новой почты?
Да, но только если на частную наложку не попадете.
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