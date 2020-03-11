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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:56
за некст О-банка платит КБ? Или не положено? Делал тестовый платеж в прошлом месяце в этом по 0.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:37
Ой+ написав: mihasik написав:
Нашел недоплаченный КБ-пополнение мобильного
За поповнення інтертелекома на рік кешбек отримав. Цього місяця кешбек зразу зарахувався на погашення боргу. Минулого місяця через 7 днів, до того гроші висіли як свої, так і пішли у витрати і трохи знизили кешбек на цей місяць.
Знову отримав кешбек, проплативши на сайті нової пошти замовлення з інтертопу.
Может если платить через сайт оператора,то наливают.
Я платил через приложуху оБанка, именно на эту сумму и не прошло.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:39
anis написав:
Да платит, не раз уже писалось про это .
Через приложу новой почты?
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mihasik
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:12
mihasik написав: anis написав:
Да платит, не раз уже писалось про это .
Через приложу новой почты?
Да, но только если на частную наложку не попадете.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 00:50
anis написав: mihasik написав: anis написав:
Да платит, не раз уже писалось про это .
Через приложу новой почты?
Да, но только если на частную наложку не попадете.
Если знаешь что будет наложка, то не попадешь
#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 00:51
Плата через нфс, на терминале, не идет как интернет? А то у меня нет~не знаю.
#PudraCard от ТАС ~ 8% кешбеку - одяг, взуття, косметика, аптеки, б'юті салони Оформіть за лінком https://clc.to/kR7v8A , і ми отримаємо кожен по 100 грн!
тільки з 1 до 15 березня
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:08
mihasik написав:Плата через нфс, на терминале, не идет как интернет? А то у меня нет~не знаю.
Нет конечно же.
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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