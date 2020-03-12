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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:01
Собственно, сабж.
По Карт Бланш Онлайн.
В феврале было 3 операции, по которым раньше кэшбэк начисляли (т.е. не из-за неправильного МСС).
Что это может быть?
Первая операция была за свои (т.к. кэшбэк января вывел карту в плюс), вторая - частично за свои, третья - за кредитные.
Общая сумма кэшбэка выходила 11,07 грн "грязными". Может, в этом причина? Есть какой-то минимум, до которого не выплачивается?
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Искатель
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:16
Искатель написав:
Собственно, сабж.
По Карт Бланш Онлайн.
В феврале было 3 операции, по которым раньше кэшбэк начисляли (т.е. не из-за неправильного МСС).
Что это может быть?
Первая операция была за свои (т.к. кэшбэк января вывел карту в плюс), вторая - частично за свои, третья - за кредитные.
Общая сумма кэшбэка выходила 11,07 грн "грязными". Может, в этом причина? Есть какой-то минимум, до которого не выплачивается?
Насколько я помню минимум для выплаты - 10 грн. Если одна из ваших сумм была за свои и кэшбек был не положен, то скорее всего и общая сумма стала меньше десятки, а значит будет выплачена в следующий раз
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- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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