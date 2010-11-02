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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1772177317741775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:01

Не начислили кэшбэк за февраль

Собственно, сабж.

По Карт Бланш Онлайн.
В феврале было 3 операции, по которым раньше кэшбэк начисляли (т.е. не из-за неправильного МСС).
Что это может быть?
Первая операция была за свои (т.к. кэшбэк января вывел карту в плюс), вторая - частично за свои, третья - за кредитные.
Общая сумма кэшбэка выходила 11,07 грн "грязными". Может, в этом причина? Есть какой-то минимум, до которого не выплачивается?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:16

  Искатель написав:Собственно, сабж.

По Карт Бланш Онлайн.
В феврале было 3 операции, по которым раньше кэшбэк начисляли (т.е. не из-за неправильного МСС).
Что это может быть?
Первая операция была за свои (т.к. кэшбэк января вывел карту в плюс), вторая - частично за свои, третья - за кредитные.
Общая сумма кэшбэка выходила 11,07 грн "грязными". Может, в этом причина? Есть какой-то минимум, до которого не выплачивается?

Насколько я помню минимум для выплаты - 10 грн. Если одна из ваших сумм была за свои и кэшбек был не положен, то скорее всего и общая сумма стала меньше десятки, а значит будет выплачена в следующий раз
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Коллеги, 25 гривен - минималка!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:42

  Vorlon написав:Коллеги, 25 гривен - минималка!

Спасибо за ответ, друже!
А здесь как: сумма меньше минимума сгорает или будет выплачена в следующем месяце?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:44

  Vorlon написав:Коллеги, 25 гривен - минималка!

Точно - 10тка то у фарса. Тут четвертной.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:27

  Искатель написав:Спасибо за ответ, друже!
А здесь как: сумма меньше минимума сгорает или будет выплачена в следующем месяце?

Сгорает
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:38

Re: Идея Банк

Искатель написав:
  Vorlon написав:Коллеги, 25 гривен - минималка!

Спасибо за ответ, друже!
А здесь как: сумма меньше минимума сгорает или будет выплачена в следующем месяце?
Сгорает, а как у вас получается КБО не в максимуме держать, у меня не одна и то все под завязку. Все на онлайн переведено. Ещё жду обанк чтоб для своих начал выдавать и ещё затарюсь.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:03

Re: Идея Банк

За комуналку на ізіпеї і некст.приват24 кешбек по білявці онлайн наливають?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:07

  Кочевник написав:За комуналку на ізіпеї і некст.приват24 кешбек по білявці онлайн наливають?

Чи наливають пану кешбек за пости?
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 01:57

  2XL написав:Подскажите, Blue может гасить р2р? Проведётся, как по кредитке, день в день? Или лучше СЭП?


Можга в той самий день.
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