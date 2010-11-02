|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 05:18
Ethereum написав: 2XL написав:
Подскажите, Blue может гасить р2р? Проведётся, как по кредитке, день в день? Или лучше СЭП?
Можга в той самий день.
Все так и есть, сегодня перепроверил.
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3284
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|39357
|4772401
|
|
|6043
|805747
|
Суб 14 бер, 2020 00:06
KVV
|
|82680
|9743867
|
|