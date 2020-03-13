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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1773177417751776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 05:18

Re: Идея Банк

Ethereum написав:
  2XL написав:Подскажите, Blue может гасить р2р? Проведётся, как по кредитке, день в день? Или лучше СЭП?


Можга в той самий день.

Все так и есть, сегодня перепроверил.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:47

  Ethereum написав:
  2XL написав:Подскажите, Blue может гасить р2р? Проведётся, как по кредитке, день в день? Или лучше СЭП?


Можга в той самий день.

сеп лучше, по п2п есть варианты следующим днем.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:38

Re: Идея Банк

  ukrprom2014 написав:сеп лучше, по п2п есть варианты следующим днем.
За полгода пока никаких вариантов не замечал. Правда гашусь всегда в промежутке с 9 до 10 утра. Конечно если гасится ближе к 17-18 - варианты могут быть.
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Flamingo
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