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Додано: Суб 14 бер, 2020 05:18
Ethereum написав: 2XL написав:
Подскажите, Blue может гасить р2р? Проведётся, как по кредитке, день в день? Или лучше СЭП?
Можга в той самий день.
Все так и есть, сегодня перепроверил.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 11:47
Ethereum написав: 2XL написав:
Подскажите, Blue может гасить р2р? Проведётся, как по кредитке, день в день? Или лучше СЭП?
Можга в той самий день.
сеп лучше, по п2п есть варианты следующим днем.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:38
ukrprom2014 написав:
сеп лучше, по п2п есть варианты следующим днем.
За полгода пока никаких вариантов не замечал. Правда гашусь всегда в промежутке с 9 до 10 утра. Конечно если гасится ближе к 17-18 - варианты могут быть.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:47
Flamingo написав: ukrprom2014 написав:
сеп лучше, по п2п есть варианты следующим днем.
За полгода пока никаких вариантов не замечал. Правда гашусь всегда в промежутке с 9 до 10 утра. Конечно если гасится ближе к 17-18 - варианты могут быть.
Тут кто то писал, что варианты есть при отправленном сэп получить зачисление на следующий день
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Додано: Суб 14 бер, 2020 18:01
Stringer написав: Flamingo написав: ukrprom2014 написав:
сеп лучше, по п2п есть варианты следующим днем.
За полгода пока никаких вариантов не замечал. Правда гашусь всегда в промежутке с 9 до 10 утра. Конечно если гасится ближе к 17-18 - варианты могут быть.
Тут кто то писал, что варианты есть при отправленном сэп получить зачисление на следующий день
Приват отправляет СЭП на следующий день. И с моно у меня был такой случай - созданный в опер время платеж был отправлен на следующий рабочий день.
В старом ИБ пишет погасить кредитку до 28.03,а это же суббота...
У меня старая кредитка, без даты, а до конца месяца. И странно, есть ещё 30е и 31е числа, рабочие дни...
Гасить 27-го?
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Додано: Нед 15 бер, 2020 09:28
Если оплата частично за свои, то какой расклад по кишмишу? Будет на кредитную часть или вообще не будет?
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