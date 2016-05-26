RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1773177417751776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 05:18

Re: Идея Банк

Ethereum написав:
  2XL написав:Подскажите, Blue может гасить р2р? Проведётся, как по кредитке, день в день? Или лучше СЭП?


Можга в той самий день.

Все так и есть, сегодня перепроверил.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3291
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:47

  Ethereum написав:
  2XL написав:Подскажите, Blue может гасить р2р? Проведётся, как по кредитке, день в день? Или лучше СЭП?


Можга в той самий день.

сеп лучше, по п2п есть варианты следующим днем.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 917
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:38

Re: Идея Банк

  ukrprom2014 написав:сеп лучше, по п2п есть варианты следующим днем.
За полгода пока никаких вариантов не замечал. Правда гашусь всегда в промежутке с 9 до 10 утра. Конечно если гасится ближе к 17-18 - варианты могут быть.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4186
З нами з: 20.03.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:47

  Flamingo написав:
  ukrprom2014 написав:сеп лучше, по п2п есть варианты следующим днем.
За полгода пока никаких вариантов не замечал. Правда гашусь всегда в промежутке с 9 до 10 утра. Конечно если гасится ближе к 17-18 - варианты могут быть.

Тут кто то писал, что варианты есть при отправленном сэп получить зачисление на следующий день :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 10767
З нами з: 23.01.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:01

Re: Идея Банк

Stringer написав:
  Flamingo написав:
  ukrprom2014 написав:сеп лучше, по п2п есть варианты следующим днем.
За полгода пока никаких вариантов не замечал. Правда гашусь всегда в промежутке с 9 до 10 утра. Конечно если гасится ближе к 17-18 - варианты могут быть.

Тут кто то писал, что варианты есть при отправленном сэп получить зачисление на следующий день :mrgreen:
Приват отправляет СЭП на следующий день. И с моно у меня был такой случай - созданный в опер время платеж был отправлен на следующий рабочий день.

В старом ИБ пишет погасить кредитку до 28.03,а это же суббота...
У меня старая кредитка, без даты, а до конца месяца. И странно, есть ещё 30е и 31е числа, рабочие дни...
Гасить 27-го?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3291
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:28

Re: Идея Банк

Если оплата частично за свои, то какой расклад по кишмишу? Будет на кредитную часть или вообще не будет?
КБО
Hack-Stock
 
Повідомлень: 436
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:51

  2XL написав:
Stringer написав:
  Flamingo написав:За полгода пока никаких вариантов не замечал. Правда гашусь всегда в промежутке с 9 до 10 утра. Конечно если гасится ближе к 17-18 - варианты могут быть.

Тут кто то писал, что варианты есть при отправленном сэп получить зачисление на следующий день :mrgreen:
Приват отправляет СЭП на следующий день. И с моно у меня был такой случай - созданный в опер время платеж был отправлен на следующий рабочий день.

В старом ИБ пишет погасить кредитку до 28.03,а это же суббота...
У меня старая кредитка, без даты, а до конца месяца. И странно, есть ещё 30е и 31е числа, рабочие дни...
Гасить 27-го?

Нет конечно, как обычно
Stringer
 
Повідомлень: 10767
З нами з: 23.01.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:59

Re: Идея Банк

  2XL написав:И странно, есть ещё 30е и 31е числа, рабочие дни...
Гасить 27-го?

31 можете гасить смело.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 917
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:03

  Hack-Stock написав:Если оплата частично за свои, то какой расклад по кишмишу? Будет на кредитную часть или вообще не будет?
КБО

Горячка сказала будет на кредитную часть
Hack-Stock
 
Повідомлень: 436
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1773177417751776
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Stringer, wolt450 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8271, 8272, 8273
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
82722 9751020
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 бер, 2020 12:30
Ой+
РВС Банк 1 ... 39, 40, 41
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
407 56527
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 бер, 2020 11:59
ukrprom2014
А-Банк 1 ... 1568, 1569, 1570
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15695 2171117
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 бер, 2020 11:46
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.