Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 бер, 2020 14:29
Пополнение своих карт без комиссии, но комиссия берется. 1%+5 грн. В банке не смогли ответить причину. Может существует негласный лимит на сумму?
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2XL
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Додано: Суб 21 бер, 2020 14:44
2XL написав:
В старом ИБ пишет погасить кредитку до 28.03,а это же суббота...
У меня старая кредитка, без даты, а до конца месяца. И странно, есть ещё 30е и 31е числа, рабочие дни...
Гасить 27-го?
Вже пише "сплатити до 31.03.2020"
Хоча зараз ідею відкладаю - альфу витягаю.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Суб 21 бер, 2020 17:43
Ой+ написав: 2XL написав:
В старом ИБ пишет погасить кредитку до 28.03,а это же суббота...
У меня старая кредитка, без даты, а до конца месяца. И странно, есть ещё 30е и 31е числа, рабочие дни...
Гасить 27-го?
Вже пише "сплатити до 31.03.2020"
Хоча зараз ідею відкладаю - альфу витягаю.
После моего обращения починили. Звонили с благодарностью, неправильно отображалось у всех клиентов.
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Суб 21 бер, 2020 19:24
2XL написав:
Пополнение своих карт без комиссии, но комиссия берется. 1%+5 грн. В банке не смогли ответить причину. Может существует негласный лимит на сумму?
хм, а как вы пополняли?
Амвросий
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Додано: Суб 21 бер, 2020 19:33
2XL написав:
Пополнение своих карт без комиссии, но комиссия берется. 1%+5 грн. В банке не смогли ответить причину. Может существует негласный лимит на сумму?
https://www.ipay.ua/ua/p2p/ideabank
Увага!
Коміcія за переказ на дебетну картку ПАТ "Ідея Банк" - 0 грн.**
** Для пакета послуг "Депозитний" додатково працює тариф на зарахування коштів на рахунок - 1%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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2
Додано: Нед 22 бер, 2020 00:38
Амвросий написав: 2XL написав:
Пополнение своих карт без комиссии, но комиссия берется. 1%+5 грн. В банке не смогли ответить причину. Может существует негласный лимит на сумму?
хм, а как вы пополняли?
Через приложение
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Нед 22 бер, 2020 00:39
clientage написав: 2XL написав:
Пополнение своих карт без комиссии, но комиссия берется. 1%+5 грн. В банке не смогли ответить причину. Может существует негласный лимит на сумму?
https://www.ipay.ua/ua/p2p/ideabank
Увага!
Коміcія за переказ на дебетну картку ПАТ "Ідея Банк" - 0 грн.**
** Для пакета послуг "Депозитний" додатково працює тариф на зарахування коштів на рахунок - 1%
Пополнял кредитную карту
Размер имеет значение.
2XL
Повідомлень: 3303
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 216 раз.
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