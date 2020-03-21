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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1775177617771778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 14:29

Re: Идея Банк

Пополнение своих карт без комиссии, но комиссия берется. 1%+5 грн. В банке не смогли ответить причину. Может существует негласный лимит на сумму?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 14:44

Re: Идея Банк

  2XL написав:В старом ИБ пишет погасить кредитку до 28.03,а это же суббота...
У меня старая кредитка, без даты, а до конца месяца. И странно, есть ещё 30е и 31е числа, рабочие дни...
Гасить 27-го?


Вже пише "сплатити до 31.03.2020"
Хоча зараз ідею відкладаю - альфу витягаю.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 17:43

Re: Идея Банк

Ой+ написав:
  2XL написав:В старом ИБ пишет погасить кредитку до 28.03,а это же суббота...
У меня старая кредитка, без даты, а до конца месяца. И странно, есть ещё 30е и 31е числа, рабочие дни...
Гасить 27-го?


Вже пише "сплатити до 31.03.2020"
Хоча зараз ідею відкладаю - альфу витягаю.
После моего обращения починили. Звонили с благодарностью, неправильно отображалось у всех клиентов.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 19:24

  2XL написав:Пополнение своих карт без комиссии, но комиссия берется. 1%+5 грн. В банке не смогли ответить причину. Может существует негласный лимит на сумму?


хм, а как вы пополняли?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 19:33

  2XL написав:Пополнение своих карт без комиссии, но комиссия берется. 1%+5 грн. В банке не смогли ответить причину. Может существует негласный лимит на сумму?

https://www.ipay.ua/ua/p2p/ideabank
Увага!
Коміcія за переказ на дебетну картку ПАТ "Ідея Банк" - 0 грн.**
** Для пакета послуг "Депозитний" додатково працює тариф на зарахування коштів на рахунок - 1%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:38

Re: Идея Банк

Амвросий написав:
  2XL написав:Пополнение своих карт без комиссии, но комиссия берется. 1%+5 грн. В банке не смогли ответить причину. Может существует негласный лимит на сумму?


хм, а как вы пополняли?
Через приложение
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:39

Re: Идея Банк

clientage написав:
  2XL написав:Пополнение своих карт без комиссии, но комиссия берется. 1%+5 грн. В банке не смогли ответить причину. Может существует негласный лимит на сумму?

https://www.ipay.ua/ua/p2p/ideabank
Увага!
Коміcія за переказ на дебетну картку ПАТ "Ідея Банк" - 0 грн.**
** Для пакета послуг "Депозитний" додатково працює тариф на зарахування коштів на рахунок - 1%
Пополнял кредитную карту
Размер имеет значение.
2XL
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