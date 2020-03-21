При чем здесь описание ИСХОДЯЩЕГО платежа если пополнялась кредитная карта с карты другого банка. Добавленая в мастерпасс. Через приложение 0 банка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:00
Re: Идея Банк
При чем здесь описание ИСХОДЯЩЕГО платежа если пополнялась кредитная карта с карты другого банка. Добавленая в мастерпасс. Через приложение 0 банка
Размер имеет значение.
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:38
Любой п2п перевод, с любой карты, любым приложением
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:44
Re: Идея Банк
... делайте хоть что-нибудь!
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