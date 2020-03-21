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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1776177717781779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:00

Re: Идея Банк

vitaliy_berdinskikh написав:
  2XL написав:Пополнение своих карт без комиссии, но комиссия берется. 1%+5 грн. В банке не смогли ответить причину. Может существует негласный лимит на сумму?

А как имено делалось пополнение?

2.3.3 Вихідний переказ з картки на іншу картку/рахунок 1%


При чем здесь описание ИСХОДЯЩЕГО платежа если пополнялась кредитная карта с карты другого банка. Добавленая в мастерпасс. Через приложение 0 банка
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:38

  Кочевник написав:Як без комісії гасити кредитку, окрім СЕПа?

Любой п2п перевод, с любой карты, любым приложением
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:44

Re: Идея Банк

  2XL написав:приложение 0 банка

да она кривая-косая та апликуха, не рискуйте так больше :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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