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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:00
vitaliy_berdinskikh написав: 2XL написав:
Пополнение своих карт без комиссии, но комиссия берется. 1%+5 грн. В банке не смогли ответить причину. Может существует негласный лимит на сумму?
А как имено делалось пополнение?
2.3.3 Вихідний переказ з картки на іншу картку/рахунок 1%
При чем здесь описание ИСХОДЯЩЕГО платежа если пополнялась кредитная карта с карты другого банка. Добавленая в мастерпасс. Через приложение 0 банка
Размер имеет значение.
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Додано: Нед 22 бер, 2020 14:38
Кочевник написав:
Як без комісії гасити кредитку, окрім СЕПа?
Любой п2п перевод, с любой карты, любым приложением
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Додано: Нед 22 бер, 2020 14:44
2XL написав:
приложение 0 банка
да она кривая-косая та апликуха, не рискуйте так больше
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Нед 22 бер, 2020 17:11
clientage написав: 2XL написав:
приложение 0 банка
да она кривая-косая та апликуха, не рискуйте так больше
С нового ИБ так же история.
Функционала нет, а глюки умудрились добавить (
Размер имеет значение.
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Додано: Нед 22 бер, 2020 17:12
2XL написав: clientage написав: 2XL написав:
приложение 0 банка
да она кривая-косая та апликуха, не рискуйте так больше
С нового ИБ так же история.
Функционала нет, а глюки умудрились добавить (
Там и старой доброй выписки нет
Просто удивляюсь наглости банкстеров - лепят горбатого и усьоо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Нед 22 бер, 2020 17:21
2XL написав:
При чем здесь описание ИСХОДЯЩЕГО платежа если пополнялась кредитная карта с карты другого банка.
А как я должен догадаться как именно ты пополял карту? Просто предположил за что именно могла быть комиссия.
Ты вот опять так и не расписал как именно была пополнена карта, и как была снята комиссия. У меня в приложении нет возможности пополнить карту Идеи с карты другого банка - только с другой своей карты (которой у меня нет).
Mind the gap.
- UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Додано: Нед 22 бер, 2020 17:46
Скоро заканчивается безпечний+. После продления на дополнительный срок, по какой ставке будет досрочное расторжение?
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Додано: Нед 22 бер, 2020 17:57
clientage написав: 2XL написав:
clientage написав:[quote="4911143:2XL"]приложение 0 банка
да она кривая-косая та апликуха, не рискуйте так больше
С нового ИБ так же история.
Функционала нет, а глюки умудрились добавить (
Там и старой доброй выписки нет
Просто удивляюсь наглости банкстеров - лепят горбатого и усьоо
[/quote]Если помните времена дебетки с 2% кэшбека, то тогда тоже не было нормальной выписки. Но ничего, долбили отделения и они таки донесли наверх требования клиентов.
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 08:25
Ідея забанила платежі через Liqpay? 2 спроби сплати онлайн на сайті розетки. Обидва неуспішні. Ідея окрім OTP нічого не надсилає.
Як взнати причину неуспішності?
Минулого тижня успішно сплачував на exist через їх сервіс exist pay.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 08:43
Кочевник написав:
Ідея забанила платежі через Liqpay? 2 спроби сплати онлайн на сайті розетки. Обидва неуспішні. Ідея окрім OTP нічого не надсилає.
Як взнати причину неуспішності?
Минулого тижня успішно сплачував на exist через їх сервіс exist pay.
Liqpay щось мутить. Не віддає транзакцію банку.
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