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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1777177817791780>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:00

Re: Идея Банк

vitaliy_berdinskikh написав:
  2XL написав:Пополнение своих карт без комиссии, но комиссия берется. 1%+5 грн. В банке не смогли ответить причину. Может существует негласный лимит на сумму?

А как имено делалось пополнение?

2.3.3 Вихідний переказ з картки на іншу картку/рахунок 1%


При чем здесь описание ИСХОДЯЩЕГО платежа если пополнялась кредитная карта с карты другого банка. Добавленая в мастерпасс. Через приложение 0 банка
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:38

  Кочевник написав:Як без комісії гасити кредитку, окрім СЕПа?

Любой п2п перевод, с любой карты, любым приложением
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:44

Re: Идея Банк

  2XL написав:приложение 0 банка

да она кривая-косая та апликуха, не рискуйте так больше :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 17:11

Re: Идея Банк

clientage написав:
  2XL написав:приложение 0 банка

да она кривая-косая та апликуха, не рискуйте так больше :)
С нового ИБ так же история.
Функционала нет, а глюки умудрились добавить (
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 17:12

  2XL написав:
clientage написав:
  2XL написав:приложение 0 банка

да она кривая-косая та апликуха, не рискуйте так больше :)
С нового ИБ так же история.
Функционала нет, а глюки умудрились добавить (

Там и старой доброй выписки нет :(
Просто удивляюсь наглости банкстеров - лепят горбатого и усьоо :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 17:21

  2XL написав:При чем здесь описание ИСХОДЯЩЕГО платежа если пополнялась кредитная карта с карты другого банка.

А как я должен догадаться как именно ты пополял карту? Просто предположил за что именно могла быть комиссия.

Ты вот опять так и не расписал как именно была пополнена карта, и как была снята комиссия. У меня в приложении нет возможности пополнить карту Идеи с карты другого банка - только с другой своей карты (которой у меня нет).
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 17:46

Скоро заканчивается безпечний+. После продления на дополнительный срок, по какой ставке будет досрочное расторжение?
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 17:57

Re: Идея Банк

clientage написав:
  2XL написав:
clientage написав:[quote="4911143:2XL"]приложение 0 банка

да она кривая-косая та апликуха, не рискуйте так больше :)
С нового ИБ так же история.
Функционала нет, а глюки умудрились добавить (

Там и старой доброй выписки нет :(
Просто удивляюсь наглости банкстеров - лепят горбатого и усьоо :evil:[/quote]Если помните времена дебетки с 2% кэшбека, то тогда тоже не было нормальной выписки. Но ничего, долбили отделения и они таки донесли наверх требования клиентов.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:25

Re: Идея Банк

Ідея забанила платежі через Liqpay? 2 спроби сплати онлайн на сайті розетки. Обидва неуспішні. Ідея окрім OTP нічого не надсилає.
Як взнати причину неуспішності?

Минулого тижня успішно сплачував на exist через їх сервіс exist pay.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:43

  Кочевник написав:Ідея забанила платежі через Liqpay? 2 спроби сплати онлайн на сайті розетки. Обидва неуспішні. Ідея окрім OTP нічого не надсилає.
Як взнати причину неуспішності?

Минулого тижня успішно сплачував на exist через їх сервіс exist pay.

Liqpay щось мутить. Не віддає транзакцію банку.
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