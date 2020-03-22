С ликпеем не связывались. По ходу иногда лочат они. Типа не известная им карта - срабатывает антифрод и вме такое. По отзывам на форуме лечится фотографированием себя с картой или чем-то подобным.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 бер, 2020 08:44
С ликпеем не связывались. По ходу иногда лочат они. Типа не известная им карта - срабатывает антифрод и вме такое. По отзывам на форуме лечится фотографированием себя с картой или чем-то подобным.
Мои рефералки:
Додано: Пон 23 бер, 2020 08:48
Re: Идея Банк
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