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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1777177817791780

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 251
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:44

  Кочевник написав:Ідея забанила платежі через Liqpay? 2 спроби сплати онлайн на сайті розетки. Обидва неуспішні. Ідея окрім OTP нічого не надсилає.
Як взнати причину неуспішності?

Минулого тижня успішно сплачував на exist через їх сервіс exist pay.

С ликпеем не связывались. По ходу иногда лочат они. Типа не известная им карта - срабатывает антифрод и вме такое. По отзывам на форуме лечится фотографированием себя с картой или чем-то подобным.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:48

Re: Идея Банк

  2XL написав:Через приложение 0 банка

Стремная весчь...
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  #<1 ... 1777177817791780
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