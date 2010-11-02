С ликпеем не связывались. По ходу иногда лочат они. Типа не известная им карта - срабатывает антифрод и вме такое. По отзывам на форуме лечится фотографированием себя с картой или чем-то подобным.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 бер, 2020 08:44
С ликпеем не связывались. По ходу иногда лочат они. Типа не известная им карта - срабатывает антифрод и вме такое. По отзывам на форуме лечится фотографированием себя с картой или чем-то подобным.
Мои рефералки:
Додано: Пон 23 бер, 2020 08:48
Re: Идея Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Пон 23 бер, 2020 10:45
Ахрінєть. Тепла лінія Liqpay стверджує, що картку заблокувала система безпеки і вимагає платити іншою карткою.
А розблокування було відмовлено.
Додано: Пон 23 бер, 2020 13:22
Наярюйте в КЦ Лікпею, може й попадете на адеквата, який додасть Вашу картку у білий лист, бо це єдине, що Вам може допомогти. Ну або перевипускайте картку ))...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 23 бер, 2020 20:08
Re: Идея Банк
Може Ваша карта якось скомпроментована, краще перевипустити нову.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:41
Re: Идея Банк
С сегодняшнего дня вроде бы поднимают ставки по депозитам.
Звонили из банка, напоминали про депозит и сказали что поднимаются проценты. Но вот ... На сайте сейчас 404 на странице с депозитами. Видно что-то правили поспешно и недопоправили.
Mind the gap.
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